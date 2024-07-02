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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Башкирии попали на видео брачные игры медведей

Влюблённые медведи умилили жителей Башкирии

2 июля 2024, 07:13
Фото: Национальный парк Башкирия/Telegram

В Башкирии попали на видео брачные игры медведей

Пару бурых медведей в разгар их брачных игр удалось заснять в Национальном парке «Башкирия», рассказали в соцсетях природоохранного объекта.

На кадрах, которые запечатлела скрытая камера, можно увидеть момент общения двух косолапых. Медведи изучают друг друга, обнюхивая и слегка толкаясь.

Как рассказали специалисты, во время поиска партнёра самец всячески пытается привлечь самку специфическим запахом, громкими звуками и демонстрацией своей силы.

Видео: Национальный парк Башкирия/Telegram

Между самцами за расположение объекта любви ведётся серьёзная конкуренция: в борьбе за медведицу они могут схватиться в жестокой драке. При этом самки также достаточно привередливы и основательно подходят к выбору «мужа».

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#Видео#Уфа#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Животные#Природа#Медведи
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