Влюблённые медведи умилили жителей Башкирии

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
На кадрах, которые запечатлела скрытая камера, можно увидеть момент общения двух косолапых. Медведи изучают друг друга, обнюхивая и слегка толкаясь.
Как рассказали специалисты, во время поиска партнёра самец всячески пытается привлечь самку специфическим запахом, громкими звуками и демонстрацией своей силы.
Между самцами за расположение объекта любви ведётся серьёзная конкуренция: в борьбе за медведицу они могут схватиться в жестокой драке. При этом самки также достаточно привередливы и основательно подходят к выбору «мужа».