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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Российскую налоговую систему ждут крупные изменения

Российскую налоговую систему ждут крупные изменения

27 июня 2024, 16:56
Фото: 1MI
Предложения Минфина о переменах в системе налогообложения в начале июля рассмотрят депутаты российской Госдумы.

Напомним, изменения должны будут коснуться в первую очередь введения прогрессивной шкалы. При этом ВЦИОМ утверждает, что о реформе знают 58% населения РФ. Глава статистического ведомства Валерий Фёдоров при этом заявил, что большинство россиян меру считают правильной и справедливой.

— Самое резонансное изменение — введение прогрессивной шкалы. Оно предопределяет оценку налоговой системы. 78% от всех опрошенных считают, что решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской скорее справедливое. Таким же абсолютное большинство россиян (84%») считает и введение т. н. «семейной выплаты», — резюмировал Фёдоров.

Подробнее о реакции власти и населения на реформу — читайте в материале «Росбалт».

#Деньги#Чиновники#Новости экономики#Налоги#Цены#Реформы
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