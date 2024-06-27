Российскую налоговую систему ждут крупные изменения

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Напомним, изменения должны будут коснуться в первую очередь введения прогрессивной шкалы. При этом ВЦИОМ утверждает, что о реформе знают 58% населения РФ. Глава статистического ведомства Валерий Фёдоров при этом заявил, что большинство россиян меру считают правильной и справедливой.
— Самое резонансное изменение — введение прогрессивной шкалы. Оно предопределяет оценку налоговой системы. 78% от всех опрошенных считают, что решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской скорее справедливое. Таким же абсолютное большинство россиян (84%») считает и введение т. н. «семейной выплаты», — резюмировал Фёдоров.
Подробнее о реакции власти и населения на реформу — читайте в материале «Росбалт».