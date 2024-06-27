Российскую налоговую систему ждут крупные изменения

Напомним, изменения должны будут коснуться в первую очередь введения прогрессивной шкалы. При этом ВЦИОМ утверждает, что о реформе знают 58% населения РФ. Глава статистического ведомства Валерий Фёдоров при этом заявил, что большинство россиян меру считают правильной и справедливой.