Медведь вышел к людям и прошелся по деревенской улице в Башкирии

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Произошло это рано утром 21 июня. Местные жители говорят, что медведя спугнули собаки, которые залились лаем по всему населенному пункту.
— Наша деревня находится в горах и такие лесные гости у нас периодически бывают, чтобы как-то с ними справляться и отпугивать диких животных, в каждом дворе есть собака, которые чуют не прошеных гостей и сразу же начинают лаять. Медведи летом очень опасны, они уже набрали силу и свою мощь. Поэтому становятся смелее и в поисках еды могут часто выходить к людям в населенные пункты, — рассказал один из местных жителей.
Ранее в Башкирии молодой человек во время пробежки буквально чудом спасся от медведицы с медвежатами. Парню повезло, что он заметил их первым и стал громко кричать и размахивать руками. Животное испугалось такой внезапности и убежало.