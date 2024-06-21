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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Медведь вышел к людям и прошелся по деревенской улице в Башкирии

Медведь вышел к людям и прошелся по деревенской улице в Башкирии

21 июня 2024, 15:44
Фото: Фото: FreePik
«Хозяина леса» заметили в Гадельгареево Бурзянского района республики, сообщает ГТРК.

Произошло это рано утром 21 июня. Местные жители говорят, что медведя спугнули собаки, которые залились лаем по всему населенному пункту.

— Наша деревня находится в горах и такие лесные гости у нас периодически бывают, чтобы как-то с ними справляться и отпугивать диких животных, в каждом дворе есть собака, которые чуют не прошеных гостей и сразу же начинают лаять. Медведи летом очень опасны, они уже набрали силу и свою мощь. Поэтому становятся смелее и в поисках еды могут часто выходить к людям в населенные пункты, — рассказал один из местных жителей.

Ранее в Башкирии молодой человек во время пробежки буквально чудом спасся от медведицы с медвежатами. Парню повезло, что он заметил их первым и стал громко кричать и размахивать руками. Животное испугалось такой внезапности и убежало.

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#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бурый медведь#Медведь
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