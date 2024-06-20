Многодетная семья остановила движение в Башкирии

Свидетели необычно милого и трогательного сюжета загрузили в соцсети видео, снятое на дороге Ишимбай-Салават. Там на дорогу вышла семья белых лебедей с утятами. В этот момент всё движение на участке трассы остановилось. Белый лебедь, как отмечают очевидцы, с очень важным видом вёл свою семью через дорогу. Видео разлетелось по Сети и стало вирусным.