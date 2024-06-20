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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Многодетная семья остановила движение в Башкирии

Многодетная семья остановила движение в Башкирии

20 июня 2024, 12:23
Впрочем, как показывает ролик с трассы, водители были только рады дать преимущество необычному семейству.

Свидетели необычно милого и трогательного сюжета загрузили в соцсети видео, снятое на дороге Ишимбай-Салават. Там на дорогу вышла семья белых лебедей с утятами. В этот момент всё движение на участке трассы остановилось. Белый лебедь, как отмечают очевидцы, с очень важным видом вёл свою семью через дорогу. Видео разлетелось по Сети и стало вирусным.

Внимательный читатель Mkset заметит, что героями этой публикации стали те же пернатые, о которых мы сообщали накануне. В том случае семейству белых лебедей потребовалась помощь людей для преодоления железнодорожных путей. Где и на каком виде транспорта мы увидим эту уже ставшую медийную семью — покажет время.

Трогательное воссоединение семьи произошло в Башкирии
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#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Лебеди
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