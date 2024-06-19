В Башкирии станет холодно в ближайшее время

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Специалисты по погоде предупреждают жителей республики о кардинальной смене погоды. Сегодня по региону ожидаются сильные ливни, дожди и град с очень сильным ветром. Температура воздуха ночью +18, +23°, днем +28, +33°. Такая же погода продержится в четверг и пятницу, к выходным дождей станет меньше.
По словам специалистов, дождевой циклон пришел в Поволжье и предгорья Урала с севера и из-за Уральских гор задержался в регионе на несколько дней. Он концентрируется и выпадает сильными осадками.
— Такие дожди сейчас нам только на благо, после окончания посевной зерну нужна влага и оно его сполна получает. Да, сильные ливни вызывают неудобство у жителей городов, но нужно немного потерпеть, на следующей неделе погода устоится и войдет в свою климатическую норму, — сообщили специалисты по погоде.
Отметим, что региональное МЧС предупреждает водителей стараться не выезжать в дальнюю дорогу при сильном ливне. В случае дождя с градом стоит значительно снизить скорость движения и включить аварийный сигнал на автомобиле. Если видимость сократится до нескольких метров, то движение стоит остановить в безопасном кармане на обочине и переждать ливень. Как правило, летом они скоротечны.