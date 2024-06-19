В Башкирии станет холодно в ближайшее время

Отметим, что региональное МЧС предупреждает водителей стараться не выезжать в дальнюю дорогу при сильном ливне. В случае дождя с градом стоит значительно снизить скорость движения и включить аварийный сигнал на автомобиле. Если видимость сократится до нескольких метров, то движение стоит остановить в безопасном кармане на обочине и переждать ливень. Как правило, летом они скоротечны.