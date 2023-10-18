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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Источник раскрыл происхождение упавшего в Уфе беспилотника

Источник раскрыл происхождение упавшего в Уфе беспилотника

18 октября 2023, 12:20
Фото: БашДТП
БПЛА упал около парка Первомайский в Уфе сегодня, 18 октября, сообщается в социальных сетях.

Беспилотник упал рядом днем с парком сегодня, по информации очевидцев, около парка «Первомайский». На фотографиях из социальных сетей, действительно, видно лежащий на проезжей части аппарат с парашютом.

Как сообщили очевидцы корреспондентке Mkset, на месте долгое время стояли экстренные службы. Однако на данный момент около парка представителей служб уже нет.

По информации источника «Вестей» из правоохранительных органов, запуск БПЛА был запланирован по заказу одной из республиканских компаний, которая занимается пассажироперевозками. Цель запуска пока неизвестна.

#Общество#Происшествия#Город#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Беспилотник#БПЛА
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