Источник раскрыл происхождение упавшего в Уфе беспилотника

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Беспилотник упал рядом днем с парком сегодня, по информации очевидцев, около парка «Первомайский». На фотографиях из социальных сетей, действительно, видно лежащий на проезжей части аппарат с парашютом.
Как сообщили очевидцы корреспондентке Mkset, на месте долгое время стояли экстренные службы. Однако на данный момент около парка представителей служб уже нет.
По информации источника «Вестей» из правоохранительных органов, запуск БПЛА был запланирован по заказу одной из республиканских компаний, которая занимается пассажироперевозками. Цель запуска пока неизвестна.