Мрачный пранк из Мраково закончился плачевно

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В селе Мраково подростки решили повеселиться и перепугали прохожих, сообщает пресс-служба полиции Башкирии.
По предварительным данным, трое парней смастерили из подручных материалов манекен, напоминающий человеческое тело, и обернули его черными полиэтиленовыми пакетами. Они решили, что их творение должно увидеть свет и подвесили его на фасаде местного торгового центра. Фото пранка разлетелось по соцсетям.
Горожане шутку не оценили и сообщили о пугающей находке в полицию.
В ходе проверочных мероприятий были установлены личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались подростки 14, 15 и 17 лет.
Родители несовершеннолетних 14 и 15-ти лет привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» за нарушение требований комендантского часа. В отношении 17-летнего нарушителя будет принято решение в соответствии с законодательством.