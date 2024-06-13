Мрачный пранк из Мраково закончился плачевно

По предварительным данным, трое парней смастерили из подручных материалов манекен, напоминающий человеческое тело, и обернули его черными полиэтиленовыми пакетами. Они решили, что их творение должно увидеть свет и подвесили его на фасаде местного торгового центра. Фото пранка разлетелось по соцсетям.