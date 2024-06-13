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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Мрачный пранк из Мраково закончился плачевно

Мрачный пранк из Мраково закончился плачевно

13 июня 2024, 12:11
Фото: Vk.com
Скучающие школьники хотели хайпа, а получили привод в полицию.

В селе Мраково подростки решили повеселиться и перепугали прохожих, сообщает пресс-служба полиции Башкирии.

По предварительным данным, трое парней смастерили из подручных материалов манекен, напоминающий человеческое тело, и обернули его черными полиэтиленовыми пакетами. Они решили, что их творение должно увидеть свет и подвесили его на фасаде местного торгового центра. Фото пранка разлетелось по соцсетям.

Горожане шутку не оценили и сообщили о пугающей находке в полицию.

В ходе проверочных мероприятий были установлены личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались подростки 14, 15 и 17 лет.

Родители несовершеннолетних 14 и 15-ти лет привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» за нарушение требований комендантского часа. В отношении 17-летнего нарушителя будет принято решение в соответствии с законодательством.

#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Школьники#Инциденты#Хайп#Мраково#Манекен
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