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Инспектор зарабатывал «палки» на удочках в Башкирии

Инспектор зарабатывал «палки» на удочках в Башкирии

11 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI
Государственный инспектор по рыбоохране из Дюртюлинского района стал фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает его в превышении полномочий и служебном подлоге для выполнения показателей.

Дюртюлинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по РБ начал проводить проверку по пяти уголовным делам в отношении государственного инспектора отдела государственного контроля. Подозреваемый столкнулся с обвинениями в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По данным следствия, инцидент произошел в начале 2024 года, когда инспектор якобы выдумал нарушения правил рыболовства пятерым жителям Дюртюлинского района. Несмотря на то, что никаких законных нарушений не было обнаружено, каждому из них был выписан штраф в размере двух тысяч рублей на основании поддельных протоколов.

Проводятся первые этапы следствия для выяснения всех обстоятельств этого скандального случая.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
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