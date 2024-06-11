Инспектор зарабатывал «палки» на удочках в Башкирии

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Дюртюлинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по РБ начал проводить проверку по пяти уголовным делам в отношении государственного инспектора отдела государственного контроля. Подозреваемый столкнулся с обвинениями в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По данным следствия, инцидент произошел в начале 2024 года, когда инспектор якобы выдумал нарушения правил рыболовства пятерым жителям Дюртюлинского района. Несмотря на то, что никаких законных нарушений не было обнаружено, каждому из них был выписан штраф в размере двух тысяч рублей на основании поддельных протоколов.
Проводятся первые этапы следствия для выяснения всех обстоятельств этого скандального случая.