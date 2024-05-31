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Космическое явление

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Май 2024
Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае
31 мая 2024, 13:16
Январь 2024
Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением
Об этом сообщили в пресс-службе «Уфимского городского планетария».
26 января 2024, 04:00
Жители Башкирии смогут наблюдать необычное явление
Об этом сообщили в пресс-службе «Уфимского городского планетария».
3 января 2024, 11:37
Декабрь 2023
Первый звездопад в 2024 году жители Башкирии смогут увидеть уже в начале января
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
27 декабря 2023, 07:08
Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления
Произойдет событие утром 23 декабря, сообщили в планетарии.
20 декабря 2023, 04:48

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