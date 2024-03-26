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Власти Уфы не смогли заключить контракт на капремонт кинотеатра «Победа»

Власти Уфы не смогли заключить контракт на капремонт кинотеатра «Победа»

26 марта 2024, 05:35
Фото: Яндекс Карты
Компанию, ставшую победителем аукциона на проведение капремонта старейшего кинотеатра Уфы, признали уклонившейся от заключения контракта.

Управление капитального строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений администрации Уфы признало ООО «Альбит» уклонившейся от заключения контракта на проведение капремонта здания кинотеатра «Победа». Как сообщал ранее Mkset, компания стала победителем аукциона на проведение капремонта по стоимости 235,5 млн руб.

В протоколе комиссии управления указано, что «Альбит» при подписании контракта не выполнил требования закона о контрактной системе в сфере закупок — компания не предоставила обеспечение контракта в срок, помимо этого, на спецсчёте отсутствуют средства.

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Как сообщалось на сайте госзакупок, в рамках капремонта подрядчик должен провести замену дверей, окон, полов, а также электромонтажные работы, ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения, обновить его фасад и внешние декоративные элементы.

Напомним, ранее компания «Альбит» проводила ремонт уфимского сада Аксакова. Стоимость контракта составила 241 млн рублей. Также компания занималась ремонтом здания МВД на Гостином дворе — цена контракта составила порядка 80 млн рублей.

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#Общество#Реконструкция#Администрация Уфы#Госзакупки#Новости Башкирии
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