В Башкирии неизвестные напали на группу подростков

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Неизвестные молодые люди набросились с кулаками на группу подростков в Салавате. Двое мужчин по неизвестной причине затеяли драку с несовершеннолетними, в результате некоторые из них получили травмы. Кроме того, злоумышленники прибегли к распылению перцовых баллончиков. Вскоре после этого они скрылись с места происшествия на автомобиле.
Обстоятельства инцидента выясняются. Также принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее широкий резонанс вызвала новость о драке в Иглинском районе. По версии следствия, местный бизнесмен Рауф Габдуллин вступил в конфликт с подростками, гулявшими в тот момент по улице. В последующем словесная перепалка переросла в драку — по итогам которой подросткам понадобилась помощь медиков.