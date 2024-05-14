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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Башкирии неизвестные напали на группу подростков

В Башкирии неизвестные напали на группу подростков

14 мая 2024, 16:21
Фото: 1MI
Подробности сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Неизвестные молодые люди набросились с кулаками на группу подростков в Салавате. Двое мужчин по неизвестной причине затеяли драку с несовершеннолетними, в результате некоторые из них получили травмы. Кроме того, злоумышленники прибегли к распылению перцовых баллончиков. Вскоре после этого они скрылись с места происшествия на автомобиле.

Обстоятельства инцидента выясняются. Также принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее широкий резонанс вызвала новость о драке в Иглинском районе. По версии следствия, местный бизнесмен Рауф Габдуллин вступил в конфликт с подростками, гулявшими в тот момент по улице. В последующем словесная перепалка переросла в драку — по итогам которой подросткам понадобилась помощь медиков.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Следком Башкортостана#Драка#Салават#Следствие
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