В Башкирии неизвестные напали на группу подростков

Неизвестные молодые люди набросились с кулаками на группу подростков в Салавате. Двое мужчин по неизвестной причине затеяли драку с несовершеннолетними, в результате некоторые из них получили травмы. Кроме того, злоумышленники прибегли к распылению перцовых баллончиков. Вскоре после этого они скрылись с места происшествия на автомобиле.