Глава минтуризма в Башкирии покинул кресло

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Такую информацию подтвердили источники. Теперь выполнять работу Афзалова временно будет его заместитель Ильнур Тактаев. Чиновник руководил министерством с апреля 2022 года.
Отметим, что еще накануне глава ведомства докладывал об открытии туристической локации, построенной с помощью грантовых средств. На сайте министерства все еще указан Афзалов в качестве главы.
По неподтвержденным данным, указом главы Башкирии министр освобожден от должности «по собственному желанию». Он якобы переходит на другую работу, передает «Башинформ».
Ранее Афзалов был мэром Сибая. На время службы в минпредпринимательства перед ним стояла задача по развитию отрасли.