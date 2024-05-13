Зухра Гордиенко — новый и. о. министра предпринимательства и туризма

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
О назначении главы администрации Кигинского района Зухры Гордиенко на должность исполняющего обязанности министра предпринимательства и туризма региона заявил сегодня Радий Хабиров. Известно, что чиновница возглавила Кигинский район в январе 2020 года.
«Спасибо вам большое за работу в Кигинском районе, вы там сдвинули многие процессы. Прошу уже завтра приступить к работе в новой должности. Сейчас идет заявочная кампания. Туризм и предпринимательство для нас важное направление. Надеюсь, вы туда дадите должную энергию», — отметил Радий Хабиров на совещании.
Также известно о том, что предыдущий руководитель Минпредпринимательства республики — Рустем Афзалов этой весной получил новое назначение на должность генерального директора АО «Региональный фонд». Как отметил Радий Хабиров, это кадровое решение принято не просто так, знания и опыт экс-министра будут востребованы в работе с фондом.