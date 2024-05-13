Зухра Гордиенко — новый и. о. министра предпринимательства и туризма

Также известно о том, что предыдущий руководитель Минпредпринимательства республики — Рустем Афзалов этой весной получил новое назначение на должность генерального директора АО «Региональный фонд». Как отметил Радий Хабиров, это кадровое решение принято не просто так, знания и опыт экс-министра будут востребованы в работе с фондом.