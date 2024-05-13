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Министерство предпринимательства и туризма Башкирии возглавит Зухра Гордиенко

Зухра Гордиенко — новый и. о. министра предпринимательства и туризма

13 мая 2024, 09:08
Фото: ВК Зухра Гордиенко

Министерство предпринимательства и туризма Башкирии возглавит Зухра Гордиенко

О кадровых перестановках стало известно на еженедельном оперативном совещании.

О назначении главы администрации Кигинского района Зухры Гордиенко на должность исполняющего обязанности министра предпринимательства и туризма региона заявил сегодня Радий Хабиров. Известно, что чиновница возглавила Кигинский район в январе 2020 года.

«Спасибо вам большое за работу в Кигинском районе, вы там сдвинули многие процессы. Прошу уже завтра приступить к работе в новой должности. Сейчас идет заявочная кампания. Туризм и предпринимательство для нас важное направление. Надеюсь, вы туда дадите должную энергию», — отметил Радий Хабиров на совещании.

Также известно о том, что предыдущий руководитель Минпредпринимательства республики — Рустем Афзалов этой весной получил новое назначение на должность генерального директора АО «Региональный фонд». Как отметил Радий Хабиров, это кадровое решение принято не просто так, знания и опыт экс-министра будут востребованы в работе с фондом.

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