В РЭО составили топ самых необычных предметов, выброшенных россиянами

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Также стоит отметить, что на сортировку периодически попадают коллекции открыток, карточек, игрушек, старые лыжи, гитары, фотоаппараты, чучела животных, меховые шубы, фамильные драгоценности и т. п. Об этом сообщает newstracker.ru.
Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев отчитался о том, что многоступенчатая и детальная сортировка, существующая на многих современных предприятиях по обращению с твердыми коммунальными отходами, позволяет оперативно перерабатывать большую массу мусора и отыскивать необычные предметы. В число таких находок часто входят деньги и документы, которые стараются вернуть владельцам. Помимо этого, иногда на свалку выкидывают ставших ненужными домашних животных (котят, черепах и других), которых спасают от гибели сортировщики.
Сотрудники региоператора ООО «Хартия» отмечают, что документы часто удается обнаружить и спасти от уничтожения на линиях сортировок. В одном из таких случаев представители компании вернули гражданину его украденную барсетку с документами, найденную на ленте.
В другой раз работник предприятия нашел на ленте старую сумку с документами, пенсионным свидетельством, наличными и кусочком сахара, завернутым в бумажку с адресом. По указанному адресу удалось отыскать пожилую владелицу утерянной сумки.
Помимо этого, на предприятии рассказали произошедшую благодаря утере вещей романтическую историю. Машинист, обнаруживший в портмоне документы, отыскал их владелицу, после чего между ними вспыхнули чувства. Позже влюбленные поженились и сейчас воспитывают двух сыновей.
Также произошла ситуация, когда к сотрудникам экотехнопарка обратился предприниматель, по ошибке выбросивший важные документы и примерно два миллиона рублей наличными.
Сотрудники предприятия смогли отыскать такую важную пропажу.
В редких случаях на мусоросортировочных линиях появляются находки, представляющие историческую ценность. Например, на линии Городецкого МСК в Нижегородской области нашли гармонь, которую в середине XIX века создал семеновский мастер Сараничев. Данная находка сейчас представлена в качестве экспоната в местном архитектурно-историческом музее.
Практически на всех объектах группы «ЭкоЛайн» (Саратовская, Мурманская, Нижегородская, Челябинская области, ХМАО-Югра, Чувашия) спонтанно создали музеи для необычных находок. В компании даже открыли свой музей — «Культурный слой». Предметы мусора, в которых специалисты распознали старинные артефакты, помогают получить больше информации о жизни наших предков и обосновать новые научные гипотезы.