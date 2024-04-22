В РЭО составили топ самых необычных предметов, выброшенных россиянами

Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев отчитался о том, что многоступенчатая и детальная сортировка, существующая на многих современных предприятиях по обращению с твердыми коммунальными отходами, позволяет оперативно перерабатывать большую массу мусора и отыскивать необычные предметы. В число таких находок часто входят деньги и документы, которые стараются вернуть владельцам. Помимо этого, иногда на свалку выкидывают ставших ненужными домашних животных (котят, черепах и других), которых спасают от гибели сортировщики.