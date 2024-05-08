Все на Сабантуй! Мария Захарова отметила важность народного праздника

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Совсем скоро в Башкирии состоится инвестиционный сабантуй «Зауралье», именно это событие Мария Захарова, официальное лицо Министерства иностранных дел России затронула в своем выступлении. Представитель МИД назвала этот масштабный форум «ведущей мировой площадкой», на которую международное сообщество обязательно обратит внимание.
Такая оценка много значит для региона, отметил на своей страничке в социальных сетях премьер-министр региона Андрей Назаров и рассказал о предстоящем форуме подробнее:
— «Это очень высокая оценка. Отмечу, что форум в Сибае, который мы проводим совместно с Агентством стратегических инициатив, является уникальной площадкой, которая за пять лет собрала тысячи участников из России и более 50 стран мира. Были заключены 116 соглашений на 400 миллиардов рублей», — написал Назаров.
В этом году VI Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» запланирован на даты с 24 по 26 мая. По словам Андрея Назарова, это событие позволит выстроить устойчивые партнерские отношения с представителями мирового бизнеса, а ещё позволит потенциальным партнёром региона познакомиться с Башкортостаном с самых разных сторон.
В программе Сабантуя предусмотрено проведение более 20 сессий, на которых участники соберутся для обсуждения вопросов развития туристического потенциала башкирского Зауралья, а также других перспективных инвестпроектов региона. Отдельное внимание будет уделено укреплению экономических связей с дружественными странами, такими как Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан.