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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Мария Захарова назвала инвестсабантуй в Башкирии ведущей мировой площадкой

Все на Сабантуй! Мария Захарова отметила важность народного праздника

8 мая 2024, 13:32
Фото: 1MI

Мария Захарова назвала инвестсабантуй в Башкирии ведущей мировой площадкой

Первый весенний сабантуй в Башкирии пройдёт с 24 по 26 мая в Сибае.

Совсем скоро в Башкирии состоится инвестиционный сабантуй «Зауралье», именно это событие Мария Захарова, официальное лицо Министерства иностранных дел России затронула в своем выступлении. Представитель МИД назвала этот масштабный форум «ведущей мировой площадкой», на которую международное сообщество обязательно обратит внимание.

Такая оценка много значит для региона, отметил на своей страничке в социальных сетях премьер-министр региона Андрей Назаров и рассказал о предстоящем форуме подробнее:

— «Это очень высокая оценка. Отмечу, что форум в Сибае, который мы проводим совместно с Агентством стратегических инициатив, является уникальной площадкой, которая за пять лет собрала тысячи участников из России и более 50 стран мира. Были заключены 116 соглашений на 400 миллиардов рублей», — написал Назаров.
Первый Сабантуй пройдёт в Башкирии
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В этом году VI Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» запланирован на даты с 24 по 26 мая. По словам Андрея Назарова, это событие позволит выстроить устойчивые партнерские отношения с представителями мирового бизнеса, а ещё позволит потенциальным партнёром региона познакомиться с Башкортостаном с самых разных сторон.

В программе Сабантуя предусмотрено проведение более 20 сессий, на которых участники соберутся для обсуждения вопросов развития туристического потенциала башкирского Зауралья, а также других перспективных инвестпроектов региона. Отдельное внимание будет уделено укреплению экономических связей с дружественными странами, такими как Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан.

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