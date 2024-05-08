Все на Сабантуй! Мария Захарова отметила важность народного праздника

В этом году VI Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» запланирован на даты с 24 по 26 мая. По словам Андрея Назарова, это событие позволит выстроить устойчивые партнерские отношения с представителями мирового бизнеса, а ещё позволит потенциальным партнёром региона познакомиться с Башкортостаном с самых разных сторон.