Глава крупнейшего района Зауралья без помощи жителей не справится

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Весенний паводок наступает в Башкирии. Первые подтопления произошли в Хайбуллинском районе республики, где вод водой оказались дороги и придомовые территории жилых домов.
В связи с этим глава муниципалитета Рустам Шарипов обратился к местным жителям с просьбой «по возможности участвовать в ликвидации последствий подтопления». Он также рекомендовал гражданам соблюдать все необходимые меры безопасности.
«Непогода в виде обильных осадков сегодня ночью вызвала подтопления дорог, подвалов и придомовых территорий жилых домов в ряде населенных пунктов района. Обращений много, реагируем. Последствия на местах на данный момент устраняются, — написал он.
Напомним, ранее талыми водами оказались подтоплены проезжая часть улиц Благоварской, Выгонной и Нехаева в Нижегородке. В рамках ликвидации последствий подтопления было откачано 700 кубометров воды. Отмечалось, что придомовые территории и дома не пострадали.