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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Дороги и дома подтопило в Башкирии

Глава крупнейшего района Зауралья без помощи жителей не справится

27 марта 2024, 11:45
Фото: Рустам Шарипов/ VK.com

Дороги и дома подтопило в Башкирии

Заявление чиновник опубликовал ранее в соцсетях.

Весенний паводок наступает в Башкирии. Первые подтопления произошли в Хайбуллинском районе республики, где вод водой оказались дороги и придомовые территории жилых домов.

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В связи с этим глава муниципалитета Рустам Шарипов обратился к местным жителям с просьбой «по возможности участвовать в ликвидации последствий подтопления». Он также рекомендовал гражданам соблюдать все необходимые меры безопасности.

Фото: Рустам Шарипов/ VK.com
«Непогода в виде обильных осадков сегодня ночью вызвала подтопления дорог, подвалов и придомовых территорий жилых домов в ряде населенных пунктов района. Обращений много, реагируем. Последствия на местах на данный момент устраняются, — написал он.

Напомним, ранее талыми водами оказались подтоплены проезжая часть улиц Благоварской, Выгонной и Нехаева в Нижегородке. В рамках ликвидации последствий подтопления было откачано 700 кубометров воды. Отмечалось, что придомовые территории и дома не пострадали.

Фото: Рустам Шарипов/ VK.com
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#Общество#Происшествия#Паводок#Новости Башкирии#Половодье#Хайбуллинский район
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