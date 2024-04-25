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Глава Башкирии обсудил в Дубае халяльные колбасы

Глава Башкирии обсудил в Дубае халяльные колбасы

25 апреля 2024, 05:57
Фото: Радий Хабиров/Telegram
Радий Хабиров провел переговоры о выходе сельхозпродукции Башкирии на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом глава российского региона сообщил в своих соцсетях. Руководитель республики обсудил вопросы экспорта с министром по вопросам изменения климата Амной бин Абдулла Аль Дахак.

Как написал Хабиров, производители из Башкирии планируют наладить поставки в Эмираты молочной продукции, мяса, колбас, зерна, кондитерских изделий и другой продукции.

«Договорились, что сформируем бизнес-миссию, в которую войдут наши сельхозпроизводители, представители научного сообщества. Это позволит предпринимателям из республики вести уже детальные переговоры с потенциальными партнерами», — сообщил глава республики.
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Кроме того, Хабиров напомнил, что в ближайшее время Башкирия намерена открыть собственное представительство при Торгпредстве России в ОАЭ.

#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Экспорт
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