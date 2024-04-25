Глава Башкирии обсудил в Дубае халяльные колбасы

Радий Хабиров провел переговоры о выходе сельхозпродукции Башкирии на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом глава российского региона сообщил в своих соцсетях. Руководитель республики обсудил вопросы экспорта с министром по вопросам изменения климата Амной бин Абдулла Аль Дахак.

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