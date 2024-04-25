Глава Башкирии обсудил в Дубае халяльные колбасы

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Как написал Хабиров, производители из Башкирии планируют наладить поставки в Эмираты молочной продукции, мяса, колбас, зерна, кондитерских изделий и другой продукции.
«Договорились, что сформируем бизнес-миссию, в которую войдут наши сельхозпроизводители, представители научного сообщества. Это позволит предпринимателям из республики вести уже детальные переговоры с потенциальными партнерами», — сообщил глава республики.
Кроме того, Хабиров напомнил, что в ближайшее время Башкирия намерена открыть собственное представительство при Торгпредстве России в ОАЭ.