Внешнеторговый оборот Башкирии и ОАЭ увеличился в 5,4 раза

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Взаимный товарооборот осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
— Эта страна занимают шестое место в списке стран-партнеров Башкортостана по объему ВТО с долей 3,7 процента по результатам прошедшего года. В сравнении с показателями за 2022 год она поднялась в данном рейтинге на 20 позиций. Мы фиксируем увеличение объема экспорта в 5,7 раза из Башкортостана в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошедшего года, — отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
— Основу экспорта из Башкортостана в ОАЭ за первые 9 месяцев 2023 года составили минеральные продукты (74,5%), прочие товары (15,3%), продукция химической промышленности (9,5%), — приводит данные о позиции Объединенных Арабских Эмиратов в рейтинге стран-контрагентов РБ и перспективных направлениях взаимодействия министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
По ее словам, перспективными направлениями по части экспорта из Башкортостана являются поставки пшеницы, турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, яиц, жидкостных насосов, подсолнечного, хлопкового масла, а также минеральных или химических удобрений.