Внешнеторговый оборот Башкирии и ОАЭ увеличился в 5,4 раза

— Эта страна занимают шестое место в списке стран-партнеров Башкортостана по объему ВТО с долей 3,7 процента по результатам прошедшего года. В сравнении с показателями за 2022 год она поднялась в данном рейтинге на 20 позиций. Мы фиксируем увеличение объема экспорта в 5,7 раза из Башкортостана в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошедшего года, — отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.