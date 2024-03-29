mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Внешнеторговый оборот Башкирии и ОАЭ увеличился в 5,4 раза

Внешнеторговый оборот Башкирии и ОАЭ увеличился в 5,4 раза

29 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
Взаимный товарооборот Республики Башкортостан и Объединенных Арабских Эмиратов за 2023 год увеличился в 5,4 раза в сравнении с 2022 годом. При этом внешнеторговый оборот РБ и ОАЭ на 99 процентов состоял из экспорта в Арабские Эмираты.

Взаимный товарооборот осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

— Эта страна занимают шестое место в списке стран-партнеров Башкортостана по объему ВТО с долей 3,7 процента по результатам прошедшего года. В сравнении с показателями за 2022 год она поднялась в данном рейтинге на 20 позиций. Мы фиксируем увеличение объема экспорта в 5,7 раза из Башкортостана в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошедшего года, — отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

— Основу экспорта из Башкортостана в ОАЭ за первые 9 месяцев 2023 года составили минеральные продукты (74,5%), прочие товары (15,3%), продукция химической промышленности (9,5%), — приводит данные о позиции Объединенных Арабских Эмиратов в рейтинге стран-контрагентов РБ и перспективных направлениях взаимодействия министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

По ее словам, перспективными направлениями по части экспорта из Башкортостана являются поставки пшеницы, турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, яиц, жидкостных насосов, подсолнечного, хлопкового масла, а также минеральных или химических удобрений.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Что известно о горняках из Башкирии, попавших под завалы в Амурской области
Сегодня, 07:14
В Башкирии мать двоих детей уже три месяца не получает зарплату
Сегодня, 06:02
В центре кольца у Центрального рынка Уфы может появиться пешеходная зона
Сегодня, 05:56
В Башкирии сделали обязательным развод при смене пола
Сегодня, 05:45
В выходные в Уфе пройдут ярмарки фермерских продуктов
Сегодня, 04:44
Терапевт посоветовала не прятать теплые куртки в шкаф
Вчера, 17:40
"