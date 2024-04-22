В Башкирии серьезно похолодает

24 апреля, в среду, по-прежнему кратковременные дожди и грозы. Ветер умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью температура воздуха составит +8°, +13°, а в северных районах похолодает до +3°. Днем в республике будет +13, +18°, по северо-востоку до +8°.