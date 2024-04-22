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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В Башкирии серьезно похолодает

В Башкирии серьезно похолодает

22 апреля 2024, 03:21
Фото: PxHere
В Башгидрометцентре сообщили прогноз погоды в регионе на начало рабочей недели. По данным синоптиков, сегодня и завтра в Башкирии сохранится летняя жара, однако в четверг ожидается ее спад.

Сегодня, 22 апреля, день пройдет без осадков. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит +24, +29°.

Во вторник, 23 апреля, местами обещают кратковременные дожди, а также грозу. Ветер умеренный. Ночью термометр покажет +10, +15°, днем столбик окажется на отметке +23, +28°, в юго-восточной части региона +18°.

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24 апреля, в среду, по-прежнему кратковременные дожди и грозы. Ветер умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью температура воздуха составит +8°, +13°, а в северных районах похолодает до +3°. Днем в республике будет +13, +18°, по северо-востоку до +8°.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Природа#Похолодание#Жара
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