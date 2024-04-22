В Башкирии серьезно похолодает

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Сегодня, 22 апреля, день пройдет без осадков. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит +24, +29°.
Во вторник, 23 апреля, местами обещают кратковременные дожди, а также грозу. Ветер умеренный. Ночью термометр покажет +10, +15°, днем столбик окажется на отметке +23, +28°, в юго-восточной части региона +18°.
24 апреля, в среду, по-прежнему кратковременные дожди и грозы. Ветер умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью температура воздуха составит +8°, +13°, а в северных районах похолодает до +3°. Днем в республике будет +13, +18°, по северо-востоку до +8°.