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Похолодание

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Ноябрь
В Башкирии резко похолодает до -14°C
11 ноября, 10:34
Октябрь
Башкирию завалит снегом за три дня
30 октября, 11:39
Каким будет ноябрь в Башкирии
24 октября, 06:17
Погода в Башкирии готовит неприятности
23 октября, 05:56
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября, 13:13
В Башкирии ждут -30°С
18 октября, 13:27
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Сентябрь
К Башкирии подбирается зимний холод
24 сентября, 14:29
Осень в Башкирии отменяется
9 сентября, 17:17
Капризную погоду обещают в Башкирии
2 сентября, 16:19
Июль
Погода в Башкирии на выходных неприятно удивит
12 июля, 04:34
Погода в Башкирии готовит неприятные сюрпризы
8 июля, 11:50
Июнь
Торнадо в Башкирии нанесло ущерб
Власти Абзелиловского района Башкирии отчитались в правительстве после прошедшегося по муниципалитету смерча.
10 июня, 09:12
Короткая неделя в Башкирии будет жаркой
9 июня, 08:39
Май
В Башкирии ожидаются «качели» от минус 2 до плюс 23 градусов
27 мая, 03:37
Ночью — минус, днем — жара: в Башкирии ожидаются «температурные качели»
23 мая, 04:42
Апрель
В Башкирии серьезно похолодает
В Башгидрометцентре сообщили прогноз погоды в регионе на начало рабочей недели. По данным синоптиков, сегодня и завтра в Башкирии сохранится летняя жара, однако в четверг ожидается ее спад.
22 апреля, 03:21
Январь
Синоптик указал на погодные аномалии этой зимы
Погодные аномалии текущей зимы в России отметил глава Гидрометеоцентра Роман Вильфанд.
16 января, 18:42
Ноябрь 2023
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
20 ноября 2023, 04:55
Синоптики предупредили о снегопадах в Уфе
12 ноября 2023, 13:27

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