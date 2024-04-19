В Башкирии услышали звуки из-под земли

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Мяуканье из-под земли во дворе дома №10А по бульвару Салавата Юлаева услышали местные жители. Они позвонили по номеру экстренных служб. Прибывшие спасатели вытащили белых котят.
Предположительно, в колодце они оказались, пробравшись туда из подвала. Возможно, они были в соседнем доме.
Ранее зоозащитники рассказали, как в Нефтекамске кот больше прожил в вентиляционном канале. Управляющая компания не предприняла никаких действий, чтобы спасти его оттуда, но жители приносили еду и общались с животным.