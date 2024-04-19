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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Спасатели приехали к провалившимся в колодец котятам в Башкирии

В Башкирии услышали звуки из-под земли

19 апреля 2024, 15:03
Фото: ЮТВ

Спасатели приехали к провалившимся в колодец котятам в Башкирии

Спасателям пришлось доставать двух котят из колодца в Салавате, передает портал «ЮТВ».

Мяуканье из-под земли во дворе дома №10А по бульвару Салавата Юлаева услышали местные жители. Они позвонили по номеру экстренных служб. Прибывшие спасатели вытащили белых котят.

Предположительно, в колодце они оказались, пробравшись туда из подвала. Возможно, они были в соседнем доме.

Ранее зоозащитники рассказали, как в Нефтекамске кот больше прожил в вентиляционном канале. Управляющая компания не предприняла никаких действий, чтобы спасти его оттуда, но жители приносили еду и общались с животным.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Спасатели#МЧС#Кот#Салават
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