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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Кот больше недели жил в вентиляции в Башкирии

Кот больше недели жил в вентиляции в Башкирии

8 апреля 2024, 15:38
Фото: «Пин и Пуф»
В Нефтекамске кот больше недели сидел в вентиляционном канале. Его пришлось спасать сотрудникам центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Все это время соседи отправляли коту еду и разговаривали с ним. Оказалось, что у него не было когтей, из-за этого он не смог сам выбраться. Спустя почти девять дней жители сами начали искать решение проблемы.

В Нефтекамск из Уфы направились представители Росприроднадзора и сотрудники «Пин и Пуф». Операция по вызволению животного длилась шесть часов и в итоге кота вытащили. Его перевезли в столицу Башкирии и назвали Радмиром.

Росприроднадзору предстоит оценить действия управляющей компании. Зоозащитники написали у себя в telegram-канале, что от управляющей компании на месте не было организовано ничего для спасения животного. Там не было ни освещения, ни доступа к электричеству.

«Кот был немного ослаблен, не истощен и не обезвожен. Низкий поклон тем, кто организовал всё это на протяжении почти двух недель», — добавили в «Пин и Пуф».
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#Общество#Уфа#Кот#Нефтекамск#Спасение#Марина Шорина
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