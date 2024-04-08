Кот больше недели жил в вентиляции в Башкирии

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Все это время соседи отправляли коту еду и разговаривали с ним. Оказалось, что у него не было когтей, из-за этого он не смог сам выбраться. Спустя почти девять дней жители сами начали искать решение проблемы.
В Нефтекамск из Уфы направились представители Росприроднадзора и сотрудники «Пин и Пуф». Операция по вызволению животного длилась шесть часов и в итоге кота вытащили. Его перевезли в столицу Башкирии и назвали Радмиром.
Росприроднадзору предстоит оценить действия управляющей компании. Зоозащитники написали у себя в telegram-канале, что от управляющей компании на месте не было организовано ничего для спасения животного. Там не было ни освещения, ни доступа к электричеству.
«Кот был немного ослаблен, не истощен и не обезвожен. Низкий поклон тем, кто организовал всё это на протяжении почти двух недель», — добавили в «Пин и Пуф».