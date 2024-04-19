Предприниматель и спортсмен из Башкирии погиб на СВО

После училища Родион Ильмурзин отправился на срочную службу, а вернувшись оттуда, стал охранником в частном охранном предприятии. Однако вскоре он открыл бизнес — зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, Родион Валерьевич начал заниматься ремонтом и отделкой квартир и домов. Затем сменил род деятельности, сфокусировавшись на ремонте машин.