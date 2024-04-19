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В Башкирии попрощались с индивидуальным предпринимателем, погибшим на СВО

Предприниматель и спортсмен из Башкирии погиб на СВО

19 апреля 2024, 07:45

В Башкирии попрощались с индивидуальным предпринимателем, погибшим на СВО

Мужчина открыл бизнес по ремонту и отделке жилья, а до этого работал охранником.

18 апреля в Нефтекамске в последний путь проводили старшего водителя мотострелкового отделения Родиона Ильмурзина, погибшего на СВО. Об этом сообщило нефтекамское издание «Красное знамя».

Родион Валерьевич родился 8 июня 1976 года в Нефтекамске, учебные годы прошли в местной школе №10. Отучившись, он поступил профессиональное училище №47, где получил профессию автослесаря. В молодости занимался спортом, в особенности — боксом, получал награды за достижения на соревнованиях.

После училища Родион Ильмурзин отправился на срочную службу, а вернувшись оттуда, стал охранником в частном охранном предприятии. Однако вскоре он открыл бизнес — зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, Родион Валерьевич начал заниматься ремонтом и отделкой квартир и домов. Затем сменил род деятельности, сфокусировавшись на ремонте машин.

— Родион Валерьевич вместе со своей супругой Зухрой Гаскаровной создали крепкую семью, воспитали замечательного сына Оскара Родионовича, который учится в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова краснознаменном училище.

В рядах ВС РФ мужчина служил старшим водителем мотострелкового отделения. Он погиб 29 ноября 2023 года. У него остались жена и сын. Церемония прощания прошла у Нефтекамской государственной филармонии.

Неделю назад похоронили уроженца Нефтекамска Павла Буторина:

Ефрейтор из Башкирии Павел Буторин погиб в ходе СВО
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#Идэль Гумеров#Общество#Новости Башкирии#Нефтекамск#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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