Ефрейтор из Башкирии Павел Буторин погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
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В четверг, 11 апреля, в Нефтекамске прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО Павлом Андреевичем Буториным. Военнослужащий погиб в звании ефрейтора вооруженных сил РФ 12 марта 2024 года. На родине у Буторина остался сын Илья, «которого он очень любил».
Павел Буторин родился 5 апреля 1985 года в Нефтекамске. Окончив школу № 5 г. Нефтекамске, позднее окончил профессиональный лицей № 138, получив специальность «автомеханик». Проходил срочную военную службу в пограничных войсках в г. Хабаровск.
«Любая физическая работа ему давалась легко. У Павла было много друзей, он легко находил общий язык с незнакомыми людьми и заводил дружбу. На него можно было положиться, ведь если он давал обещание, то непременно его выполнял», — вспоминают о военнослужащем в администрации муниципалитета.