Ефрейтор из Башкирии Павел Буторин погиб в ходе СВО

В четверг, 11 апреля, в Нефтекамске прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО Павлом Андреевичем Буториным. Военнослужащий погиб в звании ефрейтора вооруженных сил РФ 12 марта 2024 года. На родине у Буторина остался сын Илья, «которого он очень любил».