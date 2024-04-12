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Ефрейтор из Башкирии Павел Буторин погиб в ходе СВО

Ефрейтор из Башкирии Павел Буторин погиб в ходе СВО

12 апреля 2024, 10:29
Фото: 1MI
Церемония прощания с погибшим прошла 11 апреля в Доме культуры села Амзя, сообщили в администрации Нефтекамска.

В четверг, 11 апреля, в Нефтекамске прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО Павлом Андреевичем Буториным. Военнослужащий погиб в звании ефрейтора вооруженных сил РФ 12 марта 2024 года. На родине у Буторина остался сын Илья, «которого он очень любил».

Фото: Администрация г. Нефтекамск

Павел Буторин родился 5 апреля 1985 года в Нефтекамске. Окончив школу № 5 г. Нефтекамске, позднее окончил профессиональный лицей № 138, получив специальность «автомеханик». Проходил срочную военную службу в пограничных войсках в г. Хабаровск.

«Любая физическая работа ему давалась легко. У Павла было много друзей, он легко находил общий язык с незнакомыми людьми и заводил дружбу. На него можно было положиться, ведь если он давал обещание, то непременно его выполнял», — вспоминают о военнослужащем в администрации муниципалитета.
#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО
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