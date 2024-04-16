В Уфе врачи впервые вскрыли схему получения диагнозов по поддельным документам

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
Как предполагают врачи, один и тот же человек с камнем в почках ходил по докторам с документами других людей, вклеивая в чужие паспорта свое фото. Таким образом, настоящие владельцы документов получали освобождение от прохождения службы в армии.
Схема вскрылась, когда 27-летний молодой человек явился в больницу на УЗИ почек. Мужчина сразу вызвал подозрение врачей своим внешним видом: пациент пришел с поднятым воротником, шляпой, маской и в темных очках.
«Исследование показало отрицательный результат, пациент сразу начал утверждать, что у него не заметили камня, который давно присутствует. В последнее время к нам как раз зачастили молодые люди с похожим камнем в одной и той же почке», — рассказывает источник.
Провести врачей мужчине в итоге не удалось — один из сотрудников заметил, что фотография в паспорте наклеена на «родное». Оказавшись раскрытым, молодой человек поспешил покинуть медучреждение, однако в больнице остались фото подозреваемого и документы.
Со слов собеседника редакции, уже спустя час после этого настоящий владелец заявил об утере своих документов. Таким образом, предположительно связанный с правонарушителем человек может снять с себя все возможные обвинения.
«По предварительной версии, подобной схемой с документами, когда по поддельному паспорту и подставному больному делается заключение о проблемах со здоровьем для другого человека, пользуются фирмы, которые занимаются отсрочкой от прохождения воинской службы или получением военного билета. В любом случае, закон нарушил и тот, кто идет сдавать анализы за другого человека с поддельным паспортом и тот, кто свой документ предоставил. Я уверен, что таким образом правоохранители могут вскрыть всю цепочку налаженного криминального бизнеса, — отметил в разговоре с Mkset юрист, знакомый с ситуацией.