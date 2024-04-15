В Башкирии пьяный юноша угнал машину с парковки магазина

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как рассказал хозяин похищенной «Нивы», свой автомобиль он оставил на парковке магазина, а когда вернулся, уже не обнаружил машины на прежнем месте.
Пропажу вскоре обнаружили. Угонщиком оказался 20-летний местный житель. Сотрудникам он во всем признался. Выяснилось, что ранее он уже наказывался за нарушение ПДД с причинением вреда человеку. Тогда он получил полтора года общественных работ и был лишен прав на три года.
«После проведения процедуры освидетельствования у задержанного было обнаружено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.1 УК РФ», — гласит сообщение ГИБДД.