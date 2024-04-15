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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Видео

В Башкирии пьяный юноша угнал машину с парковки магазина

15 апреля 2024, 07:46
Фото: mkset.ru

Видео

В Баймаке полицейские задержали пьяного автоугонщика, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Как рассказал хозяин похищенной «Нивы», свой автомобиль он оставил на парковке магазина, а когда вернулся, уже не обнаружил машины на прежнем месте.

Пропажу вскоре обнаружили. Угонщиком оказался 20-летний местный житель. Сотрудникам он во всем признался. Выяснилось, что ранее он уже наказывался за нарушение ПДД с причинением вреда человеку. Тогда он получил полтора года общественных работ и был лишен прав на три года.

Видео: mkset.ru
«После проведения процедуры освидетельствования у задержанного было обнаружено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.1 УК РФ», — гласит сообщение ГИБДД.
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