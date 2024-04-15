В Башкирии пьяный юноша угнал машину с парковки магазина

Пропажу вскоре обнаружили. Угонщиком оказался 20-летний местный житель. Сотрудникам он во всем признался. Выяснилось, что ранее он уже наказывался за нарушение ПДД с причинением вреда человеку. Тогда он получил полтора года общественных работ и был лишен прав на три года.