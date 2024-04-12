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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Три человека погибли в Башкирии, вылетев в кювет

Три человека погибли в Башкирии, вылетев в кювет

12 апреля 2024, 16:13
Фото: ГИБДД по РБ
Сегодня вечером, 12 апреля, в Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. Авария случилась около 18:30 часов на 2 км трассы Красная Башкирия — Покровка.

Предварительно, водитель Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, перевернувшись. В результате скончались водитель и два его пассажира, они не дождались приезда медиков.

Для установления всех обстоятельств и координации работы на месте работает сотрудник УГИБДД по РБ. Также там сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по региону.

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#Марина Шорина#Происшествия#ГИБДД#ДТП#Абзелиловский район
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