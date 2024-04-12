Три человека погибли в Башкирии, вылетев в кювет

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. Авария случилась около 18:30 часов на 2 км трассы Красная Башкирия — Покровка.
Предварительно, водитель Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, перевернувшись. В результате скончались водитель и два его пассажира, они не дождались приезда медиков.
Для установления всех обстоятельств и координации работы на месте работает сотрудник УГИБДД по РБ. Также там сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по региону.