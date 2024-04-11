2-летний ребенок пострадал в результате ДТП в центре Уфы

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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В Уфе 28-летняя девушка за рулем «Хендай Гетц», следуя по дворовому проезду, не справилась с управлением и врезалась в здание по улице Мингажева. Инцидент произошел в среду, 10 апреля, около 9:00.
В результате ДТП находившийся в салоне авто 2-летний ребёнок получил ушибы. Для оказания медпомощи его доставили в больницу. Отмечается, что полученные в результате столкновения травмы оказались незначительными благодаря тому, что ребенок был пристегнут в специальном детском удерживающем устройстве,
Напомним, ранее в Уфе школьника на пешеходном переходе сбил водитель внедорожника. Мальчика доставили в медучреждение — медики диагностировали у него ушиб мягких тканей. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Уфе.