2-летний ребенок пострадал в результате ДТП в центре Уфы

В результате ДТП находившийся в салоне авто 2-летний ребёнок получил ушибы. Для оказания медпомощи его доставили в больницу. Отмечается, что полученные в результате столкновения травмы оказались незначительными благодаря тому, что ребенок был пристегнут в специальном детском удерживающем устройстве,