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Многолюдную толпу заметили у здания завода «ОДК-УМПО» в Уфе

Многолюдную толпу заметили у здания завода «ОДК-УМПО» в Уфе

12 апреля 2024, 04:47
Фото: 1MI
Из-за огромной очереди на входе многие опоздали на работу.

Сотрудники УМПО в соцсетях рассказали об огромных очередях, образовавшихся у входа на предприятие. По их словам, на заводе установили две входных рамки — прежде чем попасть на работу сотрудники обязаны пройти через них. Так, на входе образовалась очередь, больше напоминающая стихийный митинг, — у входа столпились десятки человек.

Видео: Подслушано УМПО/ VK.com

В комментариях под постом пользователи обмениваются мнениями о ситуации.

— Вот пусть теперь, эта охрана пишет объяснительные за каждого работника! Каждому начальнику цеха! — пишет Ринат М.

— Кошмар. Чтобы на работу попасть ещё нужно постоять в очереди как за колбасой в СССР, — Рива А.

Однако есть и те, кто встал на защиту охранников,

— На охрану не надо гнать, у них работа такая, а чтобы не опаздывать, приезжайте пораньше, — заявил Илсур М.
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#Азамат Нухов#Общество#Город#Видео#Новости Башкирии#Завод
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