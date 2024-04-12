Многолюдную толпу заметили у здания завода «ОДК-УМПО» в Уфе

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Сотрудники УМПО в соцсетях рассказали об огромных очередях, образовавшихся у входа на предприятие. По их словам, на заводе установили две входных рамки — прежде чем попасть на работу сотрудники обязаны пройти через них. Так, на входе образовалась очередь, больше напоминающая стихийный митинг, — у входа столпились десятки человек.
В комментариях под постом пользователи обмениваются мнениями о ситуации.
— Вот пусть теперь, эта охрана пишет объяснительные за каждого работника! Каждому начальнику цеха! — пишет Ринат М.
— Кошмар. Чтобы на работу попасть ещё нужно постоять в очереди как за колбасой в СССР, — Рива А.
Однако есть и те, кто встал на защиту охранников,
— На охрану не надо гнать, у них работа такая, а чтобы не опаздывать, приезжайте пораньше, — заявил Илсур М.