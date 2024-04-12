Многолюдную толпу заметили у здания завода «ОДК-УМПО» в Уфе

Сотрудники УМПО в соцсетях рассказали об огромных очередях, образовавшихся у входа на предприятие. По их словам, на заводе установили две входных рамки — прежде чем попасть на работу сотрудники обязаны пройти через них. Так, на входе образовалась очередь, больше напоминающая стихийный митинг, — у входа столпились десятки человек.