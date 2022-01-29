В Уфе на УМПО очевидцы засняли огромные очереди в столовую

В Уфе на УМПО люди стоят в огромных очередях, для того чтобы поесть в столовой №6. Фотографии опубликовали в соцсети ВКонтакте в группе "Подслушано УМПО".
В комментариях очевидцы рассказывают, что на заводе вышел приказ о том, что с 24 января в столовую будут пропускать не более 30 человек, сотрудники при этом должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
Интересно, что соблюдать дистанцию нужно только в столовой, а в очереди люди стоят рядом с друг другом.
Ранее из-за пожара на УМПО следователи возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. При пожаре на УМПО погибли две сотрудницы, которые скончались через несколько дней после госпитализации. Ранее сообщалось, что одна из них получила 90% ожогов тела.