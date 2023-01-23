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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Хабиров посетил похороны Героя России Алмаза Сафина и поручил увековечить его память

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI

Стала известна причина переноса оперативного совещания с Хабировым в Уфе

Глава Башкирии высоко оценил работу с семьями погибших в СВО местных властей.

Сегодня, 23 января, глава Башкирии Радий Хабиров был в Альшеевском районе на траурной церемонии прощания с погибшими в ходе спецоперации военнослужащими. Среди них был и Алмаз Сафин, получивший посмертно Звезду Героя России от президента Владимира Путина.

— Крепкий человек был. Достойный воин, достойный солдат. У него осталось трое детей, соответственно помогать надо, семья в военном городке живет, не у нас, но надо все равно будет помогать и сопровождать семью — поручил глава.

Также в ходе визита глава встретился и с родителями других погибших в ходе СВО военнослужащих из Альшеевского района. Глава Башкирии поблагодарил главу района и поставил его деятельность в пример главам других районов, так как Радий Хабиров увидел заинтересованность Дамира Мустафина в историях семей, увидел, что родители знают главу.

По поводу увековечивания памяти Героя России Алмаза Сафина Радий Хабиров отметил, что здесь работать должны не только местные власти, но и республиканские, в связи с чем он дал соответствующее поручение Уралу Кильсенбаеву.

 

Президент Путин посмертно присвоил звание Героя России Алмазу Сафину из Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Радий Хабиров#Общество
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