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В Кармаскалинском районе Башкирии попрощались с отцом двоих детей, павшим на СВО

Выпускник нефтяного техникума из Башкирии погиб на СВО

2 апреля 2024, 11:35

В Кармаскалинском районе Башкирии попрощались с отцом двоих детей, павшим на СВО

Мужчина работал в правоохранительной сфере и в строительстве.

В Кармаскалинском районе в последний путь проводили погибшего на СВО Дениса Кузнецова. Рядовому-контрактнику было 42 года. Об этом рассказали в администрации района.

Денис Кузнецов родился 23 сентября 1981 года в деревне Кабаково Кармаскалинского района. После школы он поступил в Уфимский нефтяной техникум (ныне — Уфимский топливно-энергетический колледж).

Окончив техникум, Денис отправился на срочную службу в армию, которая проходила в городе Лабинске Краснодарского края. Во время службы ему довелось участвовать в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вернувшись из армии, он устроился в правоохранительные органы, а затем — в строительную отрасль.

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22 февраля 2024 года Денис Кузнецов подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО. Но пробыл там недолго — 11 февраля Денис получил смертельное ранение.

— Супруга осталась вдовой, двое детей — без отца. Сегодня гибель бойца оплакивают родители, брат, сестра, родные, близкие, друзья и все кармаскалинцы. — Администрация муниципального района Кармаскалинский район.

Как передаёт издание «Кармаскалинская новь», прощание с рядовым Денисом Кузнецовым состоялось в селе Суук-Чишма.

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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Кармаскалинский район
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