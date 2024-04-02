Выпускник нефтяного техникума из Башкирии погиб на СВО

Окончив техникум, Денис отправился на срочную службу в армию, которая проходила в городе Лабинске Краснодарского края. Во время службы ему довелось участвовать в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вернувшись из армии, он устроился в правоохранительные органы, а затем — в строительную отрасль.