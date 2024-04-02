Выпускник нефтяного техникума из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Кармаскалинском районе в последний путь проводили погибшего на СВО Дениса Кузнецова. Рядовому-контрактнику было 42 года. Об этом рассказали в администрации района.
Денис Кузнецов родился 23 сентября 1981 года в деревне Кабаково Кармаскалинского района. После школы он поступил в Уфимский нефтяной техникум (ныне — Уфимский топливно-энергетический колледж).
Окончив техникум, Денис отправился на срочную службу в армию, которая проходила в городе Лабинске Краснодарского края. Во время службы ему довелось участвовать в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вернувшись из армии, он устроился в правоохранительные органы, а затем — в строительную отрасль.
22 февраля 2024 года Денис Кузнецов подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО. Но пробыл там недолго — 11 февраля Денис получил смертельное ранение.
— Супруга осталась вдовой, двое детей — без отца. Сегодня гибель бойца оплакивают родители, брат, сестра, родные, близкие, друзья и все кармаскалинцы. — Администрация муниципального района Кармаскалинский район.
Как передаёт издание «Кармаскалинская новь», прощание с рядовым Денисом Кузнецовым состоялось в селе Суук-Чишма.