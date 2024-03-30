Строил Ленинградскую АЭС-2, погиб под Авдеевкой: как прошли похороны бойца СВО из Уфы

— У тебя хорошая добрая жена, береги её и своих детей. — мать обходила тех, кто пришел попрощаться, и обняла мужчину, стоявшего на крыльце и с грустью смотревшего на всё вокруг. Все были грустным — и люди, и атмосфера, и небо, и ещё черные березы, и дождь со снегом. Надпись на шевроне мужчины в камуфляжной куртке и штанах и неуставных берцах, державшего в руке папку с документами, гласила: «Доживём до рассвета». Хочется верить.