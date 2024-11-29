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Кармаскалинский район

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2024
Башкирию раздают за долги
29 ноября, 04:10
«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
22 октября, 06:45
Сельхозтехника горит в Башкирии
12 октября, 05:07
Видео. Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии
23 августа, 13:23
Арбузный топ создали в Башкирии
3 августа, 07:24
Уфа зарастает мусором
31 июля, 10:54
Лесная селфи-точка появилась в башкирском лесу
Дикие животные один за другим позировали на камеру фотоловушки, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкортостана.
18 июля, 20:19
Лобовое столкновение иномарок стало смертельным в Башкирии
В результате массового ночного ДТП на трассе погиб водитель легкового автомобиля, сообщает ГАИ РБ.
9 июля, 07:16
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая, 09:26
Выпускник нефтяного техникума из Башкирии погиб на СВО
Мужчина работал в правоохранительной сфере и в строительстве.
2 апреля, 11:35
2023
Колото-резаная рана: В каком состоянии школьник из Башкирии, которого ударили ножом
В больнице, куда привезли мальчика, вызвали полицию.
5 декабря 2023, 07:07
«Ещё неизвестно, где лежал». Мать ребёнка, которого ударили ножом, опасается инфекции
Женщина находится в шоковом состоянии.
5 декабря 2023, 06:48
Поножовщина в башкирской школе привела к уголовному делу
Достаться может учителям и руководству школы.
5 декабря 2023, 06:30
Школьники устроили поножовщину в Башкирии
Правоохранители начали доследственную проверку.
5 декабря 2023, 05:01
Из-за избиения девочки в Башкирии завели уголовное дело
Следователи предполагают, что в школе допустили халатность.
12 октября 2023, 13:22
2022
В ходе СВО погиб 21-летний Алексей Михайлов из Кармаскалинского района Башкирии
Прощание с военнослужащим состоится в Парке Победы села Кармаскалы 7 декабря.
5 декабря 2022, 17:08

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