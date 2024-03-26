Почему в Башкирии нет вакцины от кори

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
С начала 2024 года в регион завезли 4 660 доз «Вактривира». Дивакцина и тривакцина в рамках национального календаря прививок доставляются в республику по заявке. Она была своевременно отправлена минздравом РБ в федеральный центр.
Однако сейчас данных о дате поставки нет. Такая ситуация якобы характерна для всех регионов. Вакцины нет ни в государственных учреждениях, ни в частных клиниках.
«В запасе мы имеем вакцины только для подчищающей иммунизации в очагах. Как только вакцина поступит, она будет распределена», — заметил главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.
Всего в прошлом году для иммунизации детей против кори в Башкирию завезли 10 220 доз вакцины. Ранее мэрия Уфы раскрыла, что с начала прошлого года эпидемиологическая ситуация с корью остается напряженной.