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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Минздрав объяснил отсутствие вакцины от кори в Башкирии

Почему в Башкирии нет вакцины от кори

26 марта 2024, 16:07
Фото: 1MI

Минздрав объяснил отсутствие вакцины от кори в Башкирии

В министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, почему в республике нет вакцины от кори. Комментарий ведомства дала пресс-служба.

С начала 2024 года в регион завезли 4 660 доз «Вактривира». Дивакцина и тривакцина в рамках национального календаря прививок доставляются в республику по заявке. Она была своевременно отправлена минздравом РБ в федеральный центр.

Однако сейчас данных о дате поставки нет. Такая ситуация якобы характерна для всех регионов. Вакцины нет ни в государственных учреждениях, ни в частных клиниках.

«В запасе мы имеем вакцины только для подчищающей иммунизации в очагах. Как только вакцина поступит, она будет распределена», — заметил главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

Всего в прошлом году для иммунизации детей против кори в Башкирию завезли 10 220 доз вакцины. Ранее мэрия Уфы раскрыла, что с начала прошлого года эпидемиологическая ситуация с корью остается напряженной.

Стали известны данные о заболеваемости кори среди жителей Башкирии
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#Общество#Вакцинация#Башкортостан#Минздрав#Заболеваемость#Марина Шорина
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