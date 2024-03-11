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Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Как изменится коронавирус в 2024 году: новые мутации и быстрая передача

Как изменится коронавирус в 2024 году: новые мутации и быстрая передача

11 марта 2024, 18:32
Фото: Изображение Midjourney
Согласно прогнозам врачей-инфекционистов, в текущем году коронавирус не перестанет активно мутировать. При этом будет меняться не только его структура, но и вирулентность. Кроме того, могут измениться и способы передачи инфекции.

Как и в случае с вирусом гриппа, следствием мутаций станет появление новых штаммов, которые могут оказаться более вирулентными. При этом совсем нет гарантий, что заболевание будет протекать в более легкой форме. В то же время, вирус может оказаться резистентным к ранее созданным вакцинам и лекарственным препаратам.

По словам инфекциониста Малышева, то, как быстро и в какую сторону будет эволюционировать COVID-19, невозможно спрогнозировать точно. Однако, высока вероятность, что вирус перейдет в разряд сезонных респираторных болезней, сообщает pravda.ru.

Несмотря на такие прогнозы, представители мира науки не прекращают изучать вирус и происходящие с ним метаморфозы, чтобы отследить его эволюцию и быть готовыми к появляющимся новым штаммам.

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