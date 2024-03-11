Как изменится коронавирус в 2024 году: новые мутации и быстрая передача

Как и в случае с вирусом гриппа, следствием мутаций станет появление новых штаммов, которые могут оказаться более вирулентными. При этом совсем нет гарантий, что заболевание будет протекать в более легкой форме. В то же время, вирус может оказаться резистентным к ранее созданным вакцинам и лекарственным препаратам.