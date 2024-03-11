Как изменится коронавирус в 2024 году: новые мутации и быстрая передача

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Как и в случае с вирусом гриппа, следствием мутаций станет появление новых штаммов, которые могут оказаться более вирулентными. При этом совсем нет гарантий, что заболевание будет протекать в более легкой форме. В то же время, вирус может оказаться резистентным к ранее созданным вакцинам и лекарственным препаратам.
По словам инфекциониста Малышева, то, как быстро и в какую сторону будет эволюционировать COVID-19, невозможно спрогнозировать точно. Однако, высока вероятность, что вирус перейдет в разряд сезонных респираторных болезней, сообщает pravda.ru.
Несмотря на такие прогнозы, представители мира науки не прекращают изучать вирус и происходящие с ним метаморфозы, чтобы отследить его эволюцию и быть готовыми к появляющимся новым штаммам.