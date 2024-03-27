В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии

Не все, впрочем, разделяют подобный скептицизм. Бывший член регионального Совета по правам человека Азамат Галин в своих соцсетях прокомментировал недавнее заявление Евы Меркачевой — члена федерального СПЧ. Общественница заявила о недопустимости возвращения смертной казни, а также высказалась, что «с террористами должны работать ученые, доктора наук, чтобы понять природу терроризма и использовать полученные данные для профилактики терроризма на государственном уровне».