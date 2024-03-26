В России могут вернуть смертную казнь

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Депутаты Государственной Думы решили обсудить на одном из ближайших встреч вопрос снятия моратория на смертную казнь. Об этом сообщают «Известия». Заговорили на эту тему после теракта в Подмосковье, который по последним данным унёс жизни 139 человек.
Общественники уже составили план, как грамотно продвигать актуальность этого решения на уровне власти. Первый этап будет заключаться в том, чтобы инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Провести нулевые чтения представится возможным как только депутаты подготовят парламентский законопроект о возвращении этой меры наказания.
К тому же не исключено, что тема отмены сметной казни станет предметом рассмотрения Конституционного суда. Однако, даже если в Россию вернётся смертная казнь, исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта это наказание не коснётся.