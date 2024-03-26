В России могут вернуть смертную казнь

Общественники уже составили план, как грамотно продвигать актуальность этого решения на уровне власти. Первый этап будет заключаться в том, чтобы инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Провести нулевые чтения представится возможным как только депутаты подготовят парламентский законопроект о возвращении этой меры наказания.