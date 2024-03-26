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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В Госдуме подняли вопрос о снятии моратория на смертную казнь

В России могут вернуть смертную казнь

26 марта 2024, 08:38
Фото: 1MI

В Госдуме подняли вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Тема оказалась актуальной после теракта в «Крокус Сити Холле».

Депутаты Государственной Думы решили обсудить на одном из ближайших встреч вопрос снятия моратория на смертную казнь. Об этом сообщают «Известия». Заговорили на эту тему после теракта в Подмосковье, который по последним данным унёс жизни 139 человек.

Общественники уже составили план, как грамотно продвигать актуальность этого решения на уровне власти. Первый этап будет заключаться в том, чтобы инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Провести нулевые чтения представится возможным как только депутаты подготовят парламентский законопроект о возвращении этой меры наказания.

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К тому же не исключено, что тема отмены сметной казни станет предметом рассмотрения Конституционного суда. Однако, даже если в Россию вернётся смертная казнь, исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта это наказание не коснётся.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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