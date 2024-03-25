Участники Всемирного фестиваля молодёжи скорбят из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Молодёжь с разных стран мира приносят соболезнования жертвам и пострадавшим во время атаки на концертный зал в Красногорске. Так, в социальных сетях была запущена акция — публикации с хештегом #prayforrussia. Таким образом участники фестиваля выражают солидарность с российским народом.