Участники Всемирного фестиваля молодёжи скорбят из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Участники Всемирного фестиваля молодёжи-2024 и представители подготовительных комитетов ВФМ-2024 из разных стран отправляют оргкомитету мероприятия письма с поддержкой из-за терактов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ВФМ-2024.
— В эти тяжёлые дни весь мир скорбит вместе с Россией!
Молодёжь с разных стран мира приносят соболезнования жертвам и пострадавшим во время атаки на концертный зал в Красногорске. Так, в социальных сетях была запущена акция — публикации с хештегом #prayforrussia. Таким образом участники фестиваля выражают солидарность с российским народом.
Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 29 февраля по 7 марта в Краснодарском крае.