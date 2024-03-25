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Всемирный фестиваль молодёжи выразил поддержку россиянам из-за терактов

Участники Всемирного фестиваля молодёжи скорбят из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

25 марта 2024, 09:50
Фото: mkset.ru

Всемирный фестиваль молодёжи выразил поддержку россиянам из-за терактов

Мероприятие проходило в начале марта с участием молодёжи из 190 стран мира.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи-2024 и представители подготовительных комитетов ВФМ-2024 из разных стран отправляют оргкомитету мероприятия письма с поддержкой из-за терактов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ВФМ-2024.

— В эти тяжёлые дни весь мир скорбит вместе с Россией!

Молодёжь с разных стран мира приносят соболезнования жертвам и пострадавшим во время атаки на концертный зал в Красногорске. Так, в социальных сетях была запущена акция — публикации с хештегом #prayforrussia. Таким образом участники фестиваля выражают солидарность с российским народом.

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Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 29 февраля по 7 марта в Краснодарском крае.

#Политика#Общество#Происшествия#Россия#Теракт
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