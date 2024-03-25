Уфимские музыканты были в «Крокусе» в день нападения

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Скрипач Рустем Сулейманов в 2011–2014 годы был художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра Башкортостана. До начала мероприятия артисты готовились. В этот момент они услышали «хлопки и выстрелы».
Мужчина заявил, что тогда уже понял, что случился теракт. Дирижер потребовал эвакуироваться.
«Не могу сказать, что была какая-то особая паника. Паника была среди зрителей, потому что они все из партера побежали к сцене по маленьким лестницам по краям. Мы с оркестром выбежали через служебный вход на парковку», — пояснил Сулейманов.
Он с девочками из оркестра скрылись в торговом центре. Музыканты покидали здание без верхней одежды, из-за чего им стало холодно. После этого они встретили другую часть группы и укрылись в церкви.
Сулейманов успел захватить с собой скрипку. Остальная часть инструментов оркестра сгорела.
Напомним, что нападение случилось вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Сами артисты не пострадали, но погибла помощница директора Екатерина Кушнер. Погибшими числятся еще сотни людей, которых расстреливали в упор и спину.