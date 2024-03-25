В деле о теракте в «Крокусе» появили еще три фигуранта

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Заседания провели в закрытом режиме. Следствие считает, что для совершения преступления Шамсидин Фаридуни вовлек в состав организованной группы братьев Исломовых. Они проходят по делу обвиняемыми, а их отец — подозреваемым.
По предварительной информации федеральных каналов, мужчины продали исполнителям теракта белый Renault. Гражданин России Диловар последние 2,5 месяца владел машиной.
Напомним, что трагедия в Подмосковье случилась 22 марта. Всех подозреваемых отправили в СИЗО до 22 мая как минимум.