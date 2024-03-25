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В деле о теракте в «Крокусе» появили еще три фигуранта

В деле о теракте в «Крокусе» появили еще три фигуранта

25 марта 2024, 16:29
Фото: 1MI
Басманный районный суд Москвы арестовал 25-летнего Диловара Исломова, 33-летнего Аминчона Исломова и их 62-летнего отца Исроила Исломова. Они стали фигурантами в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Заседания провели в закрытом режиме. Следствие считает, что для совершения преступления Шамсидин Фаридуни вовлек в состав организованной группы братьев Исломовых. Они проходят по делу обвиняемыми, а их отец — подозреваемым.

По предварительной информации федеральных каналов, мужчины продали исполнителям теракта белый Renault. Гражданин России Диловар последние 2,5 месяца владел машиной.

Напомним, что трагедия в Подмосковье случилась 22 марта. Всех подозреваемых отправили в СИЗО до 22 мая как минимум.

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#Общество#Россия#Теракт#Марина Шорина
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