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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:29

Житель Башкирии не поладил с «умным» домофоном и обещал его зарубить

Житель Башкирии угрожал «умному» домофону топором

20 марта 2024, 15:27
Фото: 1MI

Житель Башкирии не поладил с «умным» домофоном и обещал его зарубить

Жители Башкирии продолжают воевать с «умными» домофонами. Мужчина на улице Летчиков угрожал устройству топором. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Mash Batash.

Мужчина возмущенно говорил с кем-то по телефону, когда произносил нелестные отзывы об «умном» домофоне. Оказалось, что подъездная дверь никак не открывалась. Сначала уфимец угрожал топором, а потом с помощью нескольких ударов «вырубил оппонента». Лишь эти манипуляции помогли ему попасть домой.

В комментариях пользователи шутили, что мужчина мог попросить домочадцев сбросить ключи с балкона. Другие заметили, что с приходом весны стало больше инцидентов, где жители Башкирии начинают вандалить.

«Домофоны умные, в отличие от этих персонажей»;
«Он бы умер наверное на улице, если бы его заставили одновременно 3 цифры на старом кодовом замке нажать», — с иронией пишут комментаторы.

Третьи добавили, что домофоны прекращают работать, когда сами жители небрежно обращаются с ними. Так они вспомнили, что мальчик в Уфе на сутки оставил подъезд без наблюдения из-за желания «покрасоваться» перед девочкой.

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#Общество#Башкортостан#Соцсети#Марина Шорина#Дом
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