Житель Башкирии угрожал «умному» домофону топором

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Мужчина возмущенно говорил с кем-то по телефону, когда произносил нелестные отзывы об «умном» домофоне. Оказалось, что подъездная дверь никак не открывалась. Сначала уфимец угрожал топором, а потом с помощью нескольких ударов «вырубил оппонента». Лишь эти манипуляции помогли ему попасть домой.
В комментариях пользователи шутили, что мужчина мог попросить домочадцев сбросить ключи с балкона. Другие заметили, что с приходом весны стало больше инцидентов, где жители Башкирии начинают вандалить.
«Домофоны умные, в отличие от этих персонажей»;
«Он бы умер наверное на улице, если бы его заставили одновременно 3 цифры на старом кодовом замке нажать», — с иронией пишут комментаторы.
Третьи добавили, что домофоны прекращают работать, когда сами жители небрежно обращаются с ними. Так они вспомнили, что мальчик в Уфе на сутки оставил подъезд без наблюдения из-за желания «покрасоваться» перед девочкой.