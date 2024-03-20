Житель Башкирии угрожал «умному» домофону топором

Мужчина возмущенно говорил с кем-то по телефону, когда произносил нелестные отзывы об «умном» домофоне. Оказалось, что подъездная дверь никак не открывалась. Сначала уфимец угрожал топором, а потом с помощью нескольких ударов «вырубил оппонента». Лишь эти манипуляции помогли ему попасть домой.