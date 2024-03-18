Спортсмены обеспечили мальчика в Башкирии скакуном

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Сам мальчик воспитывается в неполной семье — он живет с бабушкой и сестренкой. Его мама умерла десять лет назад, а папа отправился в зону СВО. Также у ребенка есть старший брат, который учится на медика в Уфе и запрещает младшему кататься на его лошади.
По этой причине несовершеннолетнему приходится пасти животных на бычке Бугае. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях в этом месяце. Его заметил чемпион мира по борьбе корэш на лошадях Галим Яунбаев.
Он вместе с другом купил и вручил мальчику жеребенка, которого назвали Победой. Теперь ребенок выгуливает скот на нем. Сам спортсмен обещал не покидать семью, помогая в бытовых вопросах, а младшего из сыновей научит национальной борьбе.
В комментриях пользователей поразил такой шаг. Они заверяют, что животное — даже жеребенок — стоит немалых средств. Однако нашлись и те, кто не оценил подарок.
«Может нормального взрослого коня бы подарил, а не жеребенка?! Зачем спину животному портить? В таком возрасте нельзя садиться на жеребенка! В дальнейшем животное инвалидом будет», — считает некая Юлия А.