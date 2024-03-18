Спортсмены обеспечили мальчика в Башкирии скакуном

Сам мальчик воспитывается в неполной семье — он живет с бабушкой и сестренкой. Его мама умерла десять лет назад, а папа отправился в зону СВО. Также у ребенка есть старший брат, который учится на медика в Уфе и запрещает младшему кататься на его лошади.