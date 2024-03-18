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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:41

Житель Башкирии окружил любимую машинами и сделал предложение

Житель Башкирии окружил любимую машинами и сделал предложение

18 марта 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
В башкирском Нефтекамске на прошлой неделе молодой человек согнал на площадь Ленина десятки автомобилей. Все ради того, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале местного «Подслушано».

Автор публикации показал, как молодой человек с букетом цветов шел к любимой. Их окружили машины, которые сигналили и моргали габаритами.

Видео: Подслушано Нефтекамск

Девушка в ответ на главный вопрос сказала «Да». Автолюбители поддержали шаг юноши и помогли в организации мероприятия.

Пользователи соцсетей пожелали счастья молодой семье. Некоторые комментаторы принялись шутить, что правоохранительные органы и мэрия могли воспринять такую акцию как забастовку.

Другие же отметили, что молодые люди действительно нарушали общественный порядок. Еще злее отреагировали те, кто писал, что такие способы позвать девушку замуж — «банальность».

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