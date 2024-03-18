Житель Башкирии окружил любимую машинами и сделал предложение

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Автор публикации показал, как молодой человек с букетом цветов шел к любимой. Их окружили машины, которые сигналили и моргали габаритами.
Девушка в ответ на главный вопрос сказала «Да». Автолюбители поддержали шаг юноши и помогли в организации мероприятия.
Пользователи соцсетей пожелали счастья молодой семье. Некоторые комментаторы принялись шутить, что правоохранительные органы и мэрия могли воспринять такую акцию как забастовку.
Другие же отметили, что молодые люди действительно нарушали общественный порядок. Еще злее отреагировали те, кто писал, что такие способы позвать девушку замуж — «банальность».