Житель Башкирии окружил любимую машинами и сделал предложение

В башкирском Нефтекамске на прошлой неделе молодой человек согнал на площадь Ленина десятки автомобилей. Все ради того, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале местного «Подслушано».