Рабочий из Башкирии отправился в Запорожье и погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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27 февраля в Белорецке простятся с Сергеем Игониным, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба белорецкой районной администрации.
Сергей Игонин родился 30 марта 1977 года. По словам его брата, он трудился на должности канатчика в 3 цехе Белорецкого металлургического комбината. В группе «Парк культуры и отдыха» 22 декабря 2023 года была размещена запись о сборе денежных средств на закупку оборудования (тепловизоров и приборов ночного видения). Там же сказано, что Сергей Игонин попал на запорожское направление боевых действий.
Известно также, что Сергей Игонин был стрелком парашютно-десантного отделения парашютно-десантного взвода 237 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На фронт он отправился добровольно.
Погиб мужчина 27 января 2024 года.
Прощание с бойцом пройдёт 27 февраля в Аллее героев Белорецка. Траурный митинг начнётся в 12:00.
В этом же месяце в Белорецке в последний путь проводили другого десантника — ему было 34 года.