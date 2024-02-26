Рабочий из Башкирии отправился в Запорожье и погиб на СВО

Сергей Игонин родился 30 марта 1977 года. По словам его брата, он трудился на должности канатчика в 3 цехе Белорецкого металлургического комбината. В группе «Парк культуры и отдыха» 22 декабря 2023 года была размещена запись о сборе денежных средств на закупку оборудования (тепловизоров и приборов ночного видения). Там же сказано, что Сергей Игонин попал на запорожское направление боевых действий.