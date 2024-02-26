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Рабочий металлургического комбината из Башкирии погиб на СВО

Рабочий из Башкирии отправился в Запорожье и погиб на СВО

26 февраля 2024, 07:56
Фото: 1MI

Рабочий металлургического комбината из Башкирии погиб на СВО

Мужчина трудился канатчиком в Белорецке, затем служил рядовым в десантно-штурмовой дивизии.

27 февраля в Белорецке простятся с Сергеем Игониным, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба белорецкой районной администрации.

Сергей Игонин родился 30 марта 1977 года. По словам его брата, он трудился на должности канатчика в 3 цехе Белорецкого металлургического комбината. В группе «Парк культуры и отдыха» 22 декабря 2023 года была размещена запись о сборе денежных средств на закупку оборудования (тепловизоров и приборов ночного видения). Там же сказано, что Сергей Игонин попал на запорожское направление боевых действий.

Известно также, что Сергей Игонин был стрелком парашютно-десантного отделения парашютно-десантного взвода 237 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На фронт он отправился добровольно.

Погиб мужчина 27 января 2024 года.

Прощание с бойцом пройдёт 27 февраля в Аллее героев Белорецка. Траурный митинг начнётся в 12:00.

В этом же месяце в Белорецке в последний путь проводили другого десантника — ему было 34 года.

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#Общество#Новости Башкирии#Белорецк#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров
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