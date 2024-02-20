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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Башкирии водитель автобуса смотрел порно, находясь за рулём

Водителя автобуса в Башкирии поймали за просмотром порнографии на рабочем месте

20 февраля 2024, 12:21
Фото: 1MI

В Башкирии водитель автобуса смотрел порно, находясь за рулём

Ситуацию прокомментировал перевозчик.

В соцстеях распространяется видео, на котором, как утверждается, водитель автобуса в Стерлитамаке смотрел порно за рулем. По словам пассажирки, на экране телефона водителя было видео с обнажённой женской грудью.

Мужчина якобы игнорировал пассажиров и продолжал смотреть видео во время управления транспортным средством.

Видео: UTV.ru
— Снята только малая часть видеоролика, который смотрел водитель. Этот человек в ответственности за наши жизни. Куда можно обратиться по поводу этой ситуации?», — пишет автор видео Екатерина Ф.

Как сообщает тг-канал Mash Batash со ссылкой на перевозчика, с водителем провели беседу. По его словам, он открыл видео, которое ему отправили в мессенджере, не зная о его содержании.

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#Общество#Город#Видео#Автобус#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
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