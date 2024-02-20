Водителя автобуса в Башкирии поймали за просмотром порнографии на рабочем месте

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В соцстеях распространяется видео, на котором, как утверждается, водитель автобуса в Стерлитамаке смотрел порно за рулем. По словам пассажирки, на экране телефона водителя было видео с обнажённой женской грудью.
Мужчина якобы игнорировал пассажиров и продолжал смотреть видео во время управления транспортным средством.
— Снята только малая часть видеоролика, который смотрел водитель. Этот человек в ответственности за наши жизни. Куда можно обратиться по поводу этой ситуации?», — пишет автор видео Екатерина Ф.
Как сообщает тг-канал Mash Batash со ссылкой на перевозчика, с водителем провели беседу. По его словам, он открыл видео, которое ему отправили в мессенджере, не зная о его содержании.