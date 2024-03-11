Жители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Жители Башкирии остались недовольны результатами вчерашнего хоккейного матча — ХК «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:4.
Соцсети заполнились комментариями хоккейных фанатов. В частности, они обращаются к главе республики Радию Хабирову с требованием вмешаться в ситуацию и провести кадровые перестановки в клубе. Основная претензия болельщиков — некомпетентность тренерского состава и руководства клуба.
— Вся хоккейная вертикаль полностью провалила сезон: «Салават Юлаев» и «Торос» вылетели в первых раундах, «Толпар» вылетел в серебряный дивизион — столько времени еще Баширов (генеральный директор «Салавата Юлаева» — прим. ред.) будет уничтожать хоккей в республике? — задается вопросом Никита Т.
— Салават проиграл в 1 раунде плей-офф!!! Это издевательство над болельщиками! Этот тренерский штаб не смог поднять команду на новый уровень! Хватит уже их держать вместе с генеральным директором! Результата нет! — Игорь Г.
— Главная новость — это проигрыш «Салавата Юлаева» и вылет его из плей-офф и все конечно делают виноватым Хабирова, а я считаю что виновато руководство клуба, которое вешало лапшу на уши администрации республики — негодует Камиль Г.
Нашлись, однако, и болельщики, вставшие на защиту любимого клуба.
— А я скажу спасибо за эмоции! Особенно за домашние матчи .Смотреть в живую ваши игры это одно удовольствие! В любом случае и в любом составе вы лучшие! Зачем болеть за команду, если в случае проигрыша вы поливаете ее грязью одни эксперты собрались, а не болельщики своего любимого клуба, — написал Дима Н.
— Папа до последнего болел за СЮ, всегда был на пределе вместе с ними до последнего матча и всегда говорил, что это всего лишь игра и всего лишь наши эмоции, они тоже люди они тоже устают и тоже имеют право на отдых, Вы же только ждете он них как от ломовой лошади всегда быть первыми и лучшими, но про физические силы мы все забываем — выразил поддержку клубу Ильдар К.
Но большинство фанатов все же остались разочарованы результатами.
— Спасибо большое за заслуги в спорте. Всю вертикаль хоккея превратили в бардак — начиная с молодежной команды «Толпар» (в которой нашли допинг у игроков), далее ХК «Торос», которая так же не может показать хорошие результаты в Нефтекамске, ну и самым главным клубом у нас является клуб, который носит имя НАШЕГО ГЕРОЯ — Салават Юлаев! Наш народ с каждым годом надеется хотя бы на бронзу чемпионата, но нет, к сожалению, даже это не увидим когда во главе у клуба есть такие люди! Весь народ благодарит за мощный «МАТУР» хоккей — Ильнур И.
— Радий Фаритович, займитесь уже нашим хоккейным клубом.
Позор, так играть нельзя, не уважение к болельщикам! — Caule S.
— Нет спорта в Башкирии, — Эдуард Ш.
— Салават опять проиграл в 1 раунде плей-офф!!! Это издевательство над болельщиками! Этот тренерский штаб не смог поднять команду на новый уровень! Хватит уже их держать вместе с генеральным директором! Результата нет — отмечает Линар М.
— Руководство Салавата Юлаева и тренерский штаб в отставку, НАМ ТАКОЙ ХОККЕЙ НЕ НУЖЕН! Не бросайте хоккей!!! Башкортостан всегда был и будет хоккейной республикой! Тут есть история, каждый мальчик во дворе хотел быть хоккеистом, в каждом доме были слышны хоккейные матчи! Мы долго ждали и давно у нас не было хоккейного праздника в Башкортостане! Давайте снова будем гордится и равняться на наш любимый клуб .А вы в этом помогите! — Рафаэль Г.
Напомним, конце января 2024 года в сети появились данные о том, что все шесть счетов клуба с которых обеспечивалась жизнедеятельность команды, заблокированы. Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщала что финансовая служба была вынуждена просрочить оплату налогов из-за кассового разрыва между денежным траншем и сроком уплаты средств. Позднее, в налоговой службе сняли блокировку со счетов уфимского хоккейного клуба.