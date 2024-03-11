Жители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»

— Спасибо большое за заслуги в спорте. Всю вертикаль хоккея превратили в бардак — начиная с молодежной команды «Толпар» (в которой нашли допинг у игроков), далее ХК «Торос», которая так же не может показать хорошие результаты в Нефтекамске, ну и самым главным клубом у нас является клуб, который носит имя НАШЕГО ГЕРОЯ — Салават Юлаев! Наш народ с каждым годом надеется хотя бы на бронзу чемпионата, но нет, к сожалению, даже это не увидим когда во главе у клуба есть такие люди! Весь народ благодарит за мощный «МАТУР» хоккей — Ильнур И.