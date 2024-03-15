Известна судьба руководителей ХК «Салават Юлаев» после вылета команды из плей-офф

Поражение любимой команды тяжело переживают уфимские болельщики. Одни призывают власти вмешаться в ситуацию и провести кадровые перестановки, другие — же выражают хоккеистам поддержку и благодарят за красивые матчи. Собрали подборку наиболее интересных комментариев по теме из соцсетей.