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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Глава Башкирии решил судьбу «Салавата Юлаева» после вылета команды из плей-офф

Известна судьба руководителей ХК «Салават Юлаев» после вылета команды из плей-офф

15 марта 2024, 12:20
Фото: 1MI

Глава Башкирии решил судьбу «Салавата Юлаева» после вылета команды из плей-офф

Новость о поражении хоккейного клуба ранее вызвала шквал негативных комментариев от пользователей соцсетей.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов и генеральный директор клуба Ринат Баширов не покидают свои должности. Соответствующее решение было принято по итогам встречи руководства хоккейного клуба с главой республики Башкортостан Радием Хабировым, сообщает тг-канал «Хоккейная правда».

С просьбой прокомментировать данную информацию Mkset обратился в пресс-службу хоккейного клуба, однако от комментариев там отказались.

Напомним, ранее ХК «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:4. Это уже второй раз, когда команда вылетает на первом этапе плей-офф.

Поражение любимой команды тяжело переживают уфимские болельщики. Одни призывают власти вмешаться в ситуацию и провести кадровые перестановки, другие — же выражают хоккеистам поддержку и благодарят за красивые матчи. Собрали подборку наиболее интересных комментариев по теме из соцсетей.

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#Общество#Спорт#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#Хоккей#Новости Башкирии#Хабиров#Азамат Нухов#Хоккеисты
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