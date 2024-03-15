Известна судьба руководителей ХК «Салават Юлаев» после вылета команды из плей-офф

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов и генеральный директор клуба Ринат Баширов не покидают свои должности. Соответствующее решение было принято по итогам встречи руководства хоккейного клуба с главой республики Башкортостан Радием Хабировым, сообщает тг-канал «Хоккейная правда».
С просьбой прокомментировать данную информацию Mkset обратился в пресс-службу хоккейного клуба, однако от комментариев там отказались.
Напомним, ранее ХК «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:4. Это уже второй раз, когда команда вылетает на первом этапе плей-офф.
Поражение любимой команды тяжело переживают уфимские болельщики. Одни призывают власти вмешаться в ситуацию и провести кадровые перестановки, другие — же выражают хоккеистам поддержку и благодарят за красивые матчи. Собрали подборку наиболее интересных комментариев по теме из соцсетей.