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Уфимский экипаж впервые выиграл гонку аэростатов, преодолев 251 км по воздуху

Воздухоплаватели из Уфы выиграли Всероссийскую зимнюю гонку аэростатов

14 марта 2024, 13:46
Фото: Руслан и Радмир Кильмаматовы

Уфимский экипаж впервые выиграл гонку аэростатов, преодолев 251 км по воздуху

Это уникальное воздухоплавательное мероприятие — единственное в России. Массовый полет тепловых аэростатов на дальность, в формате «Long jump» — «Прыжок в длину», сообщает журналист Светлана Мирсаева.

У мероприятия нет коммерческой составляющей и летят только профессиональные пилоты, чтобы испытать свои физические возможности и продемонстрировать свой профессионализм. Данная гонка- преемник «Кубка вызова SharNN», соревнование, которое впервые состоялись в феврале 2018 года, в Нижнем Новгороде.

В гонке приняли участие 10 экипажей-участников, из разных регионов РФ: Республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Москвы и Московской области, Свердловской, Калужской и Владимирской областей.

В шесть утра в районе в села Ильинское, Зеленодольского района Республики Татарстан был дан старт гонке, а закончилась она в Самарской области.

Задача пилотов пролететь максимальное расстояние от определенной точки А до точки Б за 10 часов, рассчитанное по прямой. Т.е. зигзаги в полете, а соответственно и увеличение расстояния не учитывались. У каждого пилота на борту установлен GPS навигатор с возможностью записи трека, который по окончанию полета предоставляется организаторам для подсчета результатов.

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«Основная задача была найти максимальную скорость ветра, и удерживать аэростат „в горизонте“. Увеличение скорости ветра даже на 0.5-1 км/ч, позволяли увеличить пройденное расстояние, что в итоге за время полета в сумме давало преимущество. Выход за пределы указанных эшелонов, выход за пределы расстояния для его занятия при выходе из зоны ответственности аэропорта — штрафовались дополнительными километрами», — рассказал уфимский экипаж.
 
Фото: Руслан и Радмир Кильмаматовы

Победителем соревнований стали ребята из Уфы — Руслан и Радмир Кильмаматовы — пилотам удалось преодолеть более 251 км.

Второе место занял Дмитрий Димаков из г. Йошкар-Олы с результатом в 250.9 км.

Третье место Виктория и Игорь Аршава из г. Яхромы с показателем 248.9 км.

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#Общество#Спорт#Уфа#Новости Башкирии
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