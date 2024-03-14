Воздухоплаватели из Уфы выиграли Всероссийскую зимнюю гонку аэростатов

Задача пилотов пролететь максимальное расстояние от определенной точки А до точки Б за 10 часов, рассчитанное по прямой. Т.е. зигзаги в полете, а соответственно и увеличение расстояния не учитывались. У каждого пилота на борту установлен GPS навигатор с возможностью записи трека, который по окончанию полета предоставляется организаторам для подсчета результатов.