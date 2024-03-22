Подготовка к паводку: публикуем фото от взрывов на льду в Башкирии

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Башкирия готовится к прохождению весеннего паводка. Так, во избежание заторов и резкого подъема уровня воды на реках республики проводятся взрывные работы, а также чернение и распиловка льда.
Днем ранее взрывные работы проводились на реке Инзер в Архангельском районе республики. Сегодня, 22 марта, региональный Госкомитет по ЧС проводил аэроразведку ледовой обстановки с воздуха — оценить ситуацию с воздуха вместе с сотрудниками ведомства удалось и корреспонденту Mkset.
По предварительным прогнозам, в этом году Башкирию ожидает полноводный паводок, в связи с этим службы прорабатывают наихудшие сценарии развития событий. Это, по мнению властей, позволит быть готовыми к любой ситуации.
Также ранее на вопросы Mkset о предстоящем паводке ответил и. о. председателя Госокомитета по ЧС Кирилл Первов. В эксклюзивном интервью он рассказал о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку.