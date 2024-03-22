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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Госкомитет по ЧС Башкирии с воздуха оценил ледовую обстановку в республике

Подготовка к паводку: публикуем фото от взрывов на льду в Башкирии

22 марта 2024, 11:29
Фото: mkset.ru

Госкомитет по ЧС Башкирии с воздуха оценил ледовую обстановку в республике

Фото сделаны корреспондентом Mkset во время аэроразведки ледовой обстановки на водных объектах республики.

Башкирия готовится к прохождению весеннего паводка. Так, во избежание заторов и резкого подъема уровня воды на реках республики проводятся взрывные работы, а также чернение и распиловка льда.

Днем ранее взрывные работы проводились на реке Инзер в Архангельском районе республики. Сегодня, 22 марта, региональный Госкомитет по ЧС проводил аэроразведку ледовой обстановки с воздуха — оценить ситуацию с воздуха вместе с сотрудниками ведомства удалось и корреспонденту Mkset.

Фото: mkset.ru

По предварительным прогнозам, в этом году Башкирию ожидает полноводный паводок, в связи с этим службы прорабатывают наихудшие сценарии развития событий. Это, по мнению властей, позволит быть готовыми к любой ситуации.

Фото: mkset.ru

Также ранее на вопросы Mkset о предстоящем паводке ответил и. о. председателя Госокомитета по ЧС Кирилл Первов. В эксклюзивном интервью он рассказал о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку.

В зоне риска: названы районы Уфы, которые могут пострадать от весеннего паводка
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#Общество#Город#Уфа#Ледовая переправа#Новости Башкирии#Весенний паводок#Азамат Нухов#Госкомитет по ЧС
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