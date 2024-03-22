Подготовка к паводку: публикуем фото от взрывов на льду в Башкирии

Также ранее на вопросы Mkset о предстоящем паводке ответил и. о. председателя Госокомитета по ЧС Кирилл Первов. В эксклюзивном интервью он рассказал о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку.